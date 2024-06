Weshalb hat das Blieskasteler Pumpwerk versagt und den Wassermassen beim Hochwasser freie Bahn gelassen? Antworten auf diese Frage werden nun in knapp zwei Wochen erörtert. Die Sondersitzung des Stadtrates, die sich einzig um die Aufarbeitung der Hochwasserereignisse am Pfingstwochenende dreht, wird zwar erst nach den Kommunalwahlen stattfinden – aber die Blieskasteler Beigeordnete Lisa Becker (Grüne) ist froh, dass sie überhaupt stattfindet. Und zwar am 13. Juni. Der RHEINPFALZ berichtet sie von weiteren Details.

