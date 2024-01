Keine Punkte gab es für die Verbandsliga-Volleyballer des SVK Blieskastel/Zweibrücken am Samstag: Beim Tabellenvierten TV Klarenthal unterlag das Team von Spielertrainer Alexander Hoffmann in einem engen Match mit 1:3 (23:25, 25:19, 23:25, 25:21 ).

„Wir haben das Spiel im Angriff verloren“, stellte Hoffmann hinterher fest. „Der Gegner hatte uns durch sein starkes Blockspiel und die extrem gute Feldverteidigung im Griff. Zudem hatte Klarenthal zwei starke Mittelblocker, und wir haben es nicht geschafft, konstant über die kleineren Gegenspieler anzugreifen. Dazu kam dann auch der ein oder andere unnötige Fehler von uns.“ Sieht man die Gesamtpunktzahl von 92:94, dann war die Vier-Satz-Niederlage aus SVK-Sicht sehr ärgerlich.

Am Samstag (15 Uhr) erwartet das SVK-Team die zweite Mannschaft aus Saarwellingen zum Halbfinale des Final-Four-Turniers im Saarland-Pokal in der Zweibrücker Hofenfels-Halle. „Dann können wir uns hoffentlich für die Niederlage in der Liga vor 14 Tagen revanchieren“, sagt Hoffmann.

SO SPIELTEN SIE