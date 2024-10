Das Müllauto wird künftig weiterhin nicht ins Neubaugebiet Bickenalbblick fahren. Das sagt Ortsvorsteher Aaron Holaus in der Ortsbeiratssitzung am Dienstagabend. Die Mülltonnen stehen also weiterhin vorm Friedhof.

Der Ärger mit dem Mittelbacher Neubaugebiet Bickenalbblick geht weiter. Weil die Stichstraße nicht Eigentum der Stadt ist, fährt das Müllauto des Umwelt- und Servicebetriebs (UBZ) nicht rein. Die Folge: Die Mülltonnen stehen in der Lindenhofstraße, direkt am Eingang zum Friedhof.

Vom UBZ gibt es jetzt laut Holaus eine „neue Bewertung“ der Lag. Das Ergebnis ist aber das gleiche wie vorher: Das Müllauto wird nicht in die Stichstraße fahren. Rückwärts wäre es mit Einweiser für den Fahrer möglich. Dann aber müssten alle Anwohner ihre Autos umparken und auch der Wendehammer muss frei sein. Weiterer Knackpunkt: Die Straße wird im Winter nicht gestreut. Auch das ist laut Holaus Grundvoraussetzung dafür, dass das Müllauto in die Stichstraße einbiegen kann.

Für die Anwohner bedeutet das, dass sie ihre Mülltonnen künftig weiter an die Lindenhofstraße stellen müssen. Die Besucher des Friedhofes müssen dann durch die Mülltonnen – egal, ob nur der Blumenschmuck auf dem Grab ausgetauscht wird oder eine Beerdigung stattfindet.