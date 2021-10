Noch bis März 2022 behindert eine Kanalbaustelle in der Unteren Allee den Verkehr in Homburg. Nach dem Jahreswechsel soll die Baustellensperrung dort in Richtung Saarpfalz-Gymnasium/Waldstadion weiterwandern. Ist die Arbeit in der Unteren Allee am 31. März beendet, soll der Kanalbau in der parallelen Oberen Allee weitergehen. Zurzeit kommt es oft zu gefährlichen Fahrzeugbegegnungen in der Oberen Allee, deren Einbahnregelung wegen der Baustelle umgedreht wurde. Kritiker befürchten, dass sich die Lage ab Dienstag, 2. November, verschärft, wenn die Schüler nach den saarländischen Herbstferien wieder ins Saarpfalz-Gymnasium gelangen müssen.