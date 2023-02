Immer mehr Zweibrücker beantragen Grundsicherung und Wohngeld. Leben hier besonders viele arme Leute?

Rund 100 Menschen in Zweibrücken erhalten die sogenannte Hilfe zum Lebensunterhalt, etwa die Hälfte von ihnen lebt in einem Heim. Diese Anzahl ist seit Jahren konstant. Hilfe zum Lebensunterhalt, landläufig als Sozialhilfe bezeichnet, greift dann, wenn es keine anderen Hilfsmöglichkeiten gibt.

Doch zum weiten Feld der Sozialhilfen gehört viel mehr, etwa auch die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Hier ist die Zahl der Berechtigten in Zweibrücken in den letzten fünf Jahren auf nahezu 700 Personen gestiegen. Deutlich mehr als verdoppelt hat sich die Anzahl an Wohngeldanträgen seit dem 1. Januar.

Mehr Bedürftige in Heimen

„Mit der Sozialhilfe soll die Existenz sichergestellt werden. Hilfsbedürftige Menschen, die anders nicht aufgefangen werden können, haben Anspruch darauf“, erklärt der Leiter des Zweibrücker Sozialamts, Tim Edinger. Dabei umfasse die Sozialhilfe sechs Bereiche: Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfen zur Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen.

„Hilfe zum Lebensunterhalt gibt es auch für Menschen, die in Heimen wohnen“, sagt Edinger. In Zweibrücken lebten zum Stichtag Ende Dezember 2020 von den insgesamt 110 Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt 50 in Heimen; Ende 2021 waren es von 115 Empfängern 60 in Heimen und 55 außerhalb von Heimen. Dass Kinder ihre mittellosen Angehörigen inzwischen eher ins Heim bringen, hat laut dem stellvertretenden Sozialamtsleiter Stefan Eckerle, zuständig für Pflegeheime und Eingliederungshilfe, auch damit zu tun, „dass Nachkommen nur in Ausnahmefällen unterhaltspflichtig sind“. Kinder müssten – pro Person – über 100.000 Euro im Jahr verdienen, um die Eltern unterstützen zu müssen.

Kosten trägt nicht nur die Stadt

Edinger betont, dass die Anzahl an Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen in Zweibrücken „in den letzten Jahren in etwa gleich blieb“ und bei etwas über 100 liege. Die Kosten für Heimfälle teilen sich die Stadt und das Land.

Fast die Hälfte der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt in Zweibrücken sind laut Statistik Menschen über 65 Jahre. Sie sind am häufigsten von Armut betroffen. 2021 waren 50 Empfänger über 65 Jahre alt; von 50 bis 65 Jahre waren es 30 und von 25 bis 50 Jahre 20 Personen. Fünf Personen entfielen jeweils auf die Altersgruppe unter sieben Jahre, sieben bis unter 18 Jahre sowie 18 bis unter 25 Jahre.

„Zahl der Berechtigten steigt“

Gestiegen ist laut Edinger hingegen die Anzahl derer, die in Zweibrücken Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung bekommen: Von 536 Personen im Jahr 2017 auf 632 Personen 2022. Rechne man nicht mit dem Stichtag 31. Dezember, sondern übers Jahr hinweg, seien es sogar 688 Personen, so Edinger. „Die Anzahl an Anspruchsberechtigten steigt auf jeden Fall. Wobei man da immer etwas vorsichtig sein muss, denn es könnte auch sein, dass Leute darunter sind, die bisher auch schon berechtigt waren, aber keinen Antrag gestellt haben.“ Die Kosten für die Grundsicherung trägt der Bund.

Doppelt so viele Wohngeld-Anträge

Sprunghaft angestiegen ist die Anzahl derer, die in Zweibrücken einen Antrag auf Wohngeld stellen, von 79 auf 179 Anträge. Edinger: „Mit dieser Entwicklung war zu rechnen, weil seit Jahresanfang aufgrund der Wohngeldreform deutlich mehr Menschen Anspruch auf Wohngeld haben.“ Wohngeld ist laut Edinger ein Zuschuss zur Miete für Menschen mit geringem Einkommen. Es wird nur an Menschen ausgezahlt, die keine sonstigen existenzsichernden Leistungen der Sozialhilfe erhalten. Für die Kosten kommen der Bund und das Land zu gleichen Teilen auf.

Überdurchschnittlich viele überschuldet

Leben in Zweibrücken nun besonders viele arme Leute? Um diese Frage zu beantworten genügt Edinger ein Blick auf den Schuldneratlas. „Die Überschuldungsquote der Stadt Zweibrücken ist durchgehend über dem Durchschnitt in Deutschland und in Rheinland-Pfalz“, sagt der Sozialamtsleiter. Die städtische Schuldnerberatung werde zunehmend nachgefragt; die Wartezeiten seien lang. Wer zur Beratung komme, müsse nach einem Ersttermin bis zu einem Jahr auf den Folgetermin warten, so Edinger.