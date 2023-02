Beim Einkaufen in einem Discountmarkt in der Sickingerhöhstraße in Niederauerbach ist am Montagnachmittag eine 88-jährige Frau bestohlen worden. Die Polizei berichtet, dass die ältere Dame bei ihrem Einkauf über einen längeren Zeitraum von zwei unbekannten jungen Frauen beobachtet worden sei. Die Verdächtigen seien etwa 20 Jahre alt und etwas kräftig. Die eine habe schwarzes, die andere rotes, jeweils kinnlanges Haar. An der Kasse des Supermarkts habe die Seniorin festgestellt, dass ihre Geldbörse mit 120 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten aus ihrer zuvor verschlossenen Umhängetasche fehlte. Der Vorfall habe sich zwischen 14.30 und 15.15 Uhr abgespielt. Die Polizei spricht von etwa 250 Euro Sachschaden und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332 9760 beziehungsweise E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de.