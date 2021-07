Der Wormser Stadtrat hat am Mittwoch einen neuen Stadtvorstand gewählt. Mit der Abenheimerin Stephanie Lohr (CDU) ist nun an der Seite von Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) erstmals eine Frau Bürgermeisterin der Stadt Worms. Ebenfalls für acht Jahre neu im Amt ist Baudezernent Timo Horst (SPD). Bildungs- und Sozialdezernent Waldemar Herder (SPD) wurde wiedergewählt. Die achtjährige Amtszeit beginnt am 1. November.

Zur Wahl standen die Positionen der drei hauptamtlichen Beigeordneten im fünfköpfigen Wormser Stadtvorstand, dem neben dem OB ein Erster Beigeordneter/Bürgermeister sowie zwei weitere hauptamtliche und eine ehrenamtliche Beigeordnete. angehören.

Für eine neue achtjährige Amtszeit wollte der bisherige Baudezernent Uwe Franz (SPD) nicht mehr kandidieren, Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek (CDU) durfte aus Altersgründen nicht antreten – laut Landesgesetz ist wählbar nur, wer unter 65 ist. Beide Positionen wurden ausgeschrieben. Laut Verwaltung gab es Interesse, externe Bewerber wurden aber nicht eingeladen.

Parteiübergreifend Zustimmung für Stephanie Lohr

Stephanie Lohr (CDU) erhielt bei der Wahl zur Bürgermeisterin von 49 abgegebenen Wahlzetteln 44 Ja- und drei Nein-Stimmen. Das heißt, über die 29 Sitze der großen Koalition hinaus stimmten auch Mitglieder kleinerer Fraktionen für sie. Im Wormser Stadtrat vertreten sind neben der Groko Fraktionen der AfD, FDP, Grünen, des FWG-Bürgerforums, der Linken sowie der Freien Liste Pfeddersheim.

33 Ratsmitglieder wählten Timo Horst zum Baudezernenten, 13 stimmten mit Nein. Waldemar Herder erhielt bei 49 abgegebenen Stimmen und einer ungültigen Stimme mit 42 mal Ja wie Lohr eine parteiübergreifende, deutliche Mehrheit. Sein Dezernat war 2013 auf SPD-Vorschlag neu geschaffen worden. Er war als parteiloser Kandidat gewählt worden aufgrund der beruflichen Qualifikation als Diplom-Sozialarbeiter mit zusätzlichem Sozialmanagementsstudium und der bereits zuvor in Lüneburg gesammelten Erfahrungen in der Jugendbildung, in der Bewährungshilfe und schließlich als Bereichsleiter Bildung und Soziales. Mittlerweile ist der 60-Jährige auch SPD-Mitglied.

Ehrenamtliche Beigeordnete nach Kommunalwahl im Amt bestätigt

Die ehrenamtliche Beigeordnete Petra Graen (CDU), deren Amtszeit jeweils über fünf Jahre mit der Wahl des Stadtrats läuft, wurde 2019 nach der Kommunalwahl bereits wiedergewählt. Sie ist zuständig für die Kultur- und Veranstaltungs-GmbH sowie die Flugplatz GmbH Worms.

Mit Stephanie Lohr und Timo Horst hat es im Stadtvorstand einen teilweisen Generationswechsel gegeben: Stephanie Lohr ist 38 Jahre alt. Sie arbeitete bisher als Syndikusrechtsanwältin und Fachbereichsleiterin in der Personalbetreuung der Technischen Werke Ludwigshafen. Sie gehörte von 2009 bis 2014 dem Stadtrat Worms an, seit 2019 ist sie Ortsvorsteherin ihrer Heimatgemeinde Abenheim. 2019 rückte sie zudem als Nachfolgerin des neu gewählten Wormser Oberbürgermeisters Adolf Kessel in den Mainzer Landtag nach.

Timo Horst (42) studierte nach seiner Ausbildung zum Chemikanten Verfahrenstechnik. Zudem schloss der Diplom-Ingenieur ein Masterstudium als Lehrer ab und arbeitet heute an einer Berufsbildenden Schule. Er ist seit zehn Jahren Ortsvorsteher in Hochheim und seit 16 Jahren Mitglied im Wormser Stadtrat.