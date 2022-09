Am Montag, 3. Oktober, 18 Uhr, findet in der Wormser Martinskirche wieder ein Vespergottesdienst mit anschließendem Tiersegen statt. Das kündigt das Pfarramt Dom St. Peter und St. Martin an.

Die Tiersegnung wurde bereits vor etlichen Jahren vom Pfarrer der Martinskirche, Maximilian Wagner, angestoßen und gehört zu den festen Traditionen in der Gemeinde, heißt es in der Mitteilung weiter. „Wir wollen so daran erinnern, dass auch die Tiere Gottes Geschöpfe sind“, wird Wagner zitiert.

Die Tiersegnung findet am Vorabend des Gedenktages des heiligen Franz von Assisi statt, jenes Heiligen, der auch den Tieren die frohe Botschaft gepredigt haben soll, weil er alle Geschöpfe als Schwestern und Brüder ansah. Assisi gilt heute als Patron für den achtsamen und ehrfurchtsvollen Umgang mit der Schöpfung. Deshalb hat Papst Franziskus seine Enzyklika zum respektvollen Umgang mit der Schöpfung in Erinnerung an Franziskus und seinen Sonnengesang „Laudato si“ genannt.