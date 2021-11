Weil Spaziergänger im Ententeich im Wormser Wäldchen am Wochenende tote Fische – nicht heimische Graskarpfen – entdeckt hatten und Wasserproben der Feuerwehr auf einen zu geringen Sauerstoffgehalt des Gewässers hindeuteten, kam es zu einem mehr als 24-stündigen Einsatz von Wehr und Technischem Hilfswerk (THW). Das teilt die Stadt Worms mit.

Um den Sauerstoffgehalt im Wasser zu erhöhen, pumpten die Hilfsdienste laut Stadt an mehreren Stellen im Uferbereich Wasser aus dem See und versprühten es wieder als Fontäne über der Oberfläche. Weil sich der Sauerstoff in der Luft bei Kontakt mit Wasser auflöst, gelangte so über das Versprühen sauerstoffreiches Wasser in den Teich. Insgesamt seien auf diese Weise rund 12.000 Liter Teichwasser pro Minute umgepumpt worden. Für einen nachhaltigen Erfolg, also einen optimalen Sauerstoffgehalt des Wassers, wurde der Einsatz über rund 24 Stunden fortgesetzt.

Den Sauerstoffmangel in Gewässern, insbesondere in den generell mit sauerstoffarmem Grundwasser gespeisten Baggerseen, erklärt die Stadt Worms mit der sogenannten Herbstzirkulation: Das Oberflächenwasser kühlt sich ab. Ab einem bestimmten Punkt sind alle Wasserschichten gleich warm und gleich schwer, es kommt dazu, dass sauerstoffarmes Wasser aus tiefen Schichten weiter nach oben befördert wird. Den Fischen fehlt dann der Sauerstoff.