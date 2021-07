Das „Dinner in White“ ist in der Pandemie verschwunden. In diese Lücke will jetzt der Tiergarten Worms mit einem Corona-gefälligen „White Picknick“ am Freitag und Samstag, 6. und 7. August, jeweils ab 19.15 Uhr, preschen.

Bei schönem Wetter durch den Tiergarten schlendern, die Tiere in der Abendstimmung beobachten und im Grünen bei Musik im Picknick-Ambiente schlemmen und genießen, klingt es verlockend in der Pressemitteilung des Zoos.

„Jeder ist eingeladen, teilzunehmen und einen mit Leckereien gefüllten Picknick-Korb und eine gemütliche Decke mitzubringen“, erläutert das Tiergartenleiter-Duo Wilfried Adelfinger und Marco Mitzinger. Voraussetzung seien weiße Kleidung und ein möglichst stimmiges Outfit in allem, was zu einem edlen Picknick gehört: Stoffservietten, Blumen, Kerzenleuchter, Windlichter.

Über die Tiergartenwiese sollen sich Corona-konform Picknickplätze mit dem gebotenen Abstand verteilen und vor der Tiergartenschule die mit weißen Hussen gedeckten Tischgarnituren gruppieren. Musikalisch unterhalten laut Ankündigung professionelle Musiker, Tiergartenmitarbeiter stellen Zoobewohner vor, und der Freundeskreis Tiergarten bietet Getränke an.

Noch Fragen?

Für das „White Picknick“ im Tiergarten Worms am 6. und 7. August gibt es Picknickkarten zu 15 Euro online unter www.tiergarten-worms.de.