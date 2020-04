Der Tiergarten in Worms wird ab Mittwoch, 22. April, schrittweise wieder für die Öffentlichkeit geöffnet. Die Anzahl der Besucher wird aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie aber begrenzt. Einlass ist nur nach vorheriger Onlineanmeldung möglich.

Die Besucherzahl und die verfügbaren Tickets sind auf maximal 600 Personen pro Tag begrenzt. Das teilt der Tiergarten mit. Damit es an der Kasse zu keinen Schlangen kommt und nicht zu viele Menschen gleichzeitig auf dem Gelände unterwegs sind, werden über ein neues Buchungssystem Zeitfenster für einen Besuch vergeben. Auf der Anlage erinnern Markierungen an die gebotenen Abstandsregeln, zudem stehen Hygienestationen mit Desinfektionsmittel bereit. Zusätzliches Personal werde auf die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln achten, erläutert Tiergarten-Leiter Wilfried Adelfinger. „Wir appellieren an alle Besucher, die Regeln dringend zu beachten.“ Nur so sei es möglich, dass der Tiergarten überhaupt wieder öffnen könne.

Die neue Regelung soll vorerst bis zum 6. Mai gelten. „Wir freuen uns über die möglich gewordenen Lockerungen für den Tiergarten Worms. Bei der Umsetzung steht weiterhin die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter im Vordergrund“, sagt der städtische Beigeordnete Uwe Franz (SPD). Weiterhin geschlossen seien jedoch alle Häuser, die Spielgeräte und der große Spielplatz. Auch das historische Karussell und die Kindereisenbahn blieben zunächst außer Betrieb.

Voranmeldung im Internet

Unbedingte Voraussetzung für einen Tiergarten-Besuch sei die Anmeldung über das neue Buchungsportal im Internet unter www.tiergarten-worms.de. Wer keine Kartenreservierung im Netz vorgenommen habe, erhält keinen Eintritt, betont Franz. Eine telefonische Anmeldung sei nicht möglich. Hunde erhielten derzeit noch keinen Eintritt.

Wie der Tiergarten weiter mitteilt, werden alle Jahreskarten, die während der Schließung nicht genutzt werden konnten, verlängert. Auch die Gültigkeit von bereits erworbenen Gutscheinen werde entsprechend verlängert.