Ab 15. August bietet die Stadt Worms wieder ihre „Stadtwandeln-Touren“ an. Dabei handelt es sich um alternative Stadtführungen, die den Teilnehmern Projekte zeigen, die laut Stadt das Ziel haben, Worms klimafreundlich und zukunftsfähig zu gestalten.

Seit Herbst 2016 gibt es die Stadtwandeln-Touren. Nach einer Corona-bedingten Pause soll es jetzt wieder mit drei Touren, jeweils ab 11 Uhr, losgehen – unter Einhaltung der Hygieneregeln und mit höchstens 15 Teilnehmern. Die Teilnahme an den Touren ist kostenlos.

Tour 1 steuert am Samstag, 15. August, zu Fuß in der Innenstadt Orte an, die regionales, plastikfreies und faires Einkaufen ermöglichen. Es gibt vegane Häppchen und Wissen zu energetischer Gebäudesanierung.

Tour 2 wird als „Hitze-Tour“ angekündigt. Zu Fuß geht es am Samstag, 5. September, zu grünen Oasen und kühlen Orten in der Innenstadt. Beantwortet werden Fragen zum Klimawandel und zur Bedeutung von Stadtgrün und Frischluftschneisen. Zudem soll es „Tipps für heiße Tage“ geben.

Zum Finale am Samstag, 19. September, geht es mit dem Fahrrad in den Westen zu Orten, an denen gemeinsam gegärtnert und Landwirtschaft erlebbar gemacht wird. Und es wird über Car-Sharing informiert.

Anmeldungen für alle drei Touren sind möglich per E-Mail an umwelt@worms.de oder unter der Telefonnummer 06241 853-3507.