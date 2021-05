Mauerbauordnungen sind frühe Belege für städtisches Leben. Die von Worms entsteht um 900 – und verpflichtet auch Umland-Gemeinden zur Gefahrenabwehr.

Wer sich sicher fühlen will, muss schuften – und die Stadtmauer bemannen, ausbauen und ausbessern. Die Bauern aus Bobenheim, Roxheim und Oggersheim das südliche Teilstück der Wormser Stadtmauer. An der westlichen Ecke die von Ruchheim, „und die anderen, die die Rheinebene bewohnen“, bis zum „Karlebach“. Alles, um die Stadt „bei der Verteidigung und allem jeweils Nötigen“ zu unterstützen, so die Wormser Mauerbauordnung um 900.

Tut gerade Not, das mit der Verteidigung: Die Ungarn machen weiträumige Plünderungszüge, die Normannen kommen zwar nicht bis Worms, Vorsicht ist trotzdem geboten. Und die Gefahrenabwehr legt man um 900 wieder verstärkt in die Hände der Bischöfe, die „ihre“ Stadt zu beschützen haben – das geht auch kaum anders, im dezentralen ostfränkischen Reich.

Wer wohnt um 900 in der Stadt?

Die Wormser Mauerbauordnung – die älteste ihrer Art im Reich – erlaubt allerdings auch einen Blick darauf, wer eigentlich in der Stadt wohnt – und illustriert Stadtentwicklung. Zum Erhalt der Mauer sind auch Städter, „urbani“ verpflichtet, dazu Menschen, die der Benediktinerabtei St. Leodegar angehören (in Murbach). Direkt am Rhein haben sich „Friesen“ um die Verteidigung zu kümmern, Fernkaufleute, die dort siedeln, ab 829 sind sie in Worms nachweisbar.

Die um 900 erweiterten Stadtmauern in den Bischofsstädten am Rhein schließen oft die Marktplätze ein, vorher häufig vor den Mauern gelegen. Womit für die bischöflichen Stadtherren Zoll-und Stapelrechte besser kontrollierbar werden.

Vom anziehenden Handel profitieren vielleicht auch die Bauern aus dem Umland: Schon im 9. und 10. Jahrhundert lässt sich die gelegentliche Ablösung von bäuerlichen Frondiensten durch Geldzahlungen beobachten. Wer Geld ausgibt, muss es vorher in die Hand bekommen haben – vielleicht durch den Verkauf von Überschüssen auf den städtischen Märkten.