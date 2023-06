Die Römer kommen zurück nach Alzey. Die Feierlichkeiten zum 1800. Jahrestag der Stadt laufen seit Frühjahr, nun steht der Höhepunkt an – das Römerfest am 8. und 9. Juli.

Mit etwa 15.000 Besuchern rechnet Bürgermeister Steffen Jung am 8. und 9. Juli. Das umfangreiche Tagesprogramm wird dabei noch abgerundet durch die „Römernacht“, die als separate Veranstaltung am Samstagabend eine weitere Note einbringen soll. Man hat sich bestens vorbereitet auf ein in vieler Hinsicht außergewöhnliches Wochenende. Die Besucher werden sich auf verschiedene Aktionsflächen in der Innenstadt verteilen.

Shuttle-Busse und Fahrradparkplatz

Angesteuert werden diese auch von Shuttle-Bussen, die im 15-Minuten-Takt fahren sollen. „Wir rufen zudem die Einheimischen dazu auf, auf Autos zu verzichten. Die Auswärtigen nutzen bestenfalls den Park-and-Ride-Platz im Industriegebiet, um von dort auf die Shuttles umzusteigen“, erklärt Jung. Außerdem bietet man auf dem Gelände der Nibelungenschule einen Fahrradparkplatz an. So will die Stadt ein erhöhtes Verkehrsaufkommen vermeiden und den Gästen eine entspannte Anreise ermöglichen.

In der Stadt gibt es verschiedene Aspekte des römischen Lebens zu begutachten und zu erleben. Eingeteilt ist das Angebot in Bereiche, die kostenpflichtig sind, und solche, die kostenlos besucht werden können. So sind die Gebiete am Museum, rund um den Rossmarkt und das Stadtweingut kostenfrei zugänglich. Sie bieten Gastronomie und einige Darstellungen römischer Handwerkskunst.

Im Römerlager stehen 130 Zelte

Am Alzeyer Schloss und am Jugend- und Kulturzentrum benötigt man hingegen ein Einlassbändchen, um Zutritt zu erhalten. Dort warten dann aber auch die besonderen Höhepunkte. „Wir haben alles versucht, um ein vielfältiges und großes Angebot auf die Beine zu stellen“, erklärt Jürgen Stephan, der seitens der Stadtverwaltung mit der Organisation der Festlichkeiten beauftragt ist. „Und wir erhalten bereits die Rückmeldungen aus der Szene, dass wir damit tatsächlich zu den größten Römerfesten in diesem Jahr gehören.“

So gibt es etwa Gladiatorenkämpfe, eine Greifvogelschau, Vorführungen römischer Wurf- und Bogengeschütze und Reiterei. 38 Darstellergruppen, rund 300 Akteure, werden dafür ihr Lager mit etwa 130 Zelten in der Stadt aufschlagen.

Römernacht: Musik auf drei Bühnen

Hinzu kommt mit der „Römernacht“ noch eine Spezialveranstaltung aus der Feder von Alexander Schäfer, der seit Jahren auch den Konzertabend „Alzeyer Nacht“ organisiert. Auf drei Bühnen wird bei der „Römernacht“ nun aber unter anderem „Lantana die Schlangen-Frau“ auftreten. Eine Besonderheit ist außerdem, dass die insgesamt fünf Akteure oder Gruppen stets zwischen den Bühnen wechseln, dabei auch mitunter in den Gassen auftreten werden.

Es dürfte also lebhaft werden in der römischen Nacht.