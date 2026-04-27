Mainz hat sie, Ludwigshafen auch – und jetzt zieht Worms nach. Die Nibelungenstadt erhält noch vor Weihnachten eine Stadt-Edition des Brettspielklassikers „Monopoly“.

Das Projekt werde aktuell in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing als Hauptpartner sowie der Nibelungenstadt Worms und der Tourist-Information Worms umgesetzt, teilt der Stadtmarketing-Verein auf seiner Internetseite mit. Ziel sei es, die Vielfalt und Identität der Nibelungenstadt erlebbar zu machen – von historischen Wahrzeichen wie dem Wormser Dom und kulturellen Themen über prägende Veranstaltungen wie dem Backfischfest und den Nibelungen-Festspielen bis hin zu Institutionen, Unternehmen und Akteuren, die Worms heute ausmachten. Das klassische Spielprinzip bleibt den Angaben zufolge erhalten, sämtliche Inhalte würden jedoch individuell auf Worms zugeschnitten.

Zurzeit läuft die inhaltliche und gestalterische Ausarbeitung. „Die Auswahl und Integration der Spielinhalte sowie möglicher teilnehmender Akteure erfolgt in den kommenden Wochen in Abstimmung mit Stadt und Stadtmarketing“, heißt es in der Ankündigung. Der Verkaufsstart der Wormser „Monopoly“-Edition ist für den kommenden November geplant, rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft. Laut den weiteren Angaben sollen eine stadtweite Kommunikations- und Marketingkampagne sowie öffentliche „Launch-Formate“ die Veröffentlichung des Spiels begleiten.