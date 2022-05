Die Organisatoren und Fans des Mittelalter-Festivals Spectaculum in Worms mussten sich zwei Jahre lang gedulden. Ganze viermal war die Veranstaltung in dieser Zeit coronabedingt abgesagt und verschoben worden. Vom 27. bis 29. Mai kann sie wieder in gewohnter Form stattfinden.

Rund 1000 Aktive werden im Wormser Wäldchen ihre Zelte aufschlagen und die Besucher in die Welt des Mittelalters entführen. Auch beim 19. Spectaculum treffen Edelleute und Gesindel, Krämer und Gaukler aufeinander. Einer Pressemeldung der Stadt zufolge werden rund 50 Lagergruppen aus Deutschland und Europa erwartet. Sie gewähren einen Einblick in die Zeit von 500 bis 1500 nach Christus.

„Die Planungen laufen auf Hochtouren“, wird Uwe Hildenbeutel, der mit seinem Trossmeisterteam für die Lagergruppen verantwortlich ist, in der Mitteilung zitiert. „Dass wir uns alle nach so langer Zeit endlich wiedersehen können, wird sicher wie ein großes Familienfest.“ Den Händlern könne man nun die Gewissheit geben, dass das Spectaculum stattfinden werde, berichtet Marktmeister Klaus Susemichel.

Corona-Entwicklung im Blick

Dass die beliebte Veranstaltung wieder in gewohntem Rahmen über die Bühne gehen kann, liege nicht zuletzt am Wegfall der meisten Corona-Regeln, erläutert Markus Reis, Projektmanager bei der städtischen Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft (KVG). „Gerade die Maskenpflicht im Freien war für fast alle Beteiligten ein zentraler Grund der vergangenen Absagen und Verschiebungen. Sie hätte die Authentizität und die Atmosphäre der Veranstaltung doch stark eingeschränkt.“ Die aktuelle Corona-Entwicklung werde man dennoch im Blick behalten, versichert Reis.

Fest eingeplant seien traditionelle Programmpunkte wie Feldschlacht, Feuershows, Bruchen- und Raufball oder das Vollkontakt-Turnier am Äschebuckel. Auch musikalisch werde wieder einiges geboten, sagt Reis. „Wir konnten alle Bands, die ursprünglich für 2020 zugesagt hatten, für dieses Jahr nach Worms holen.“ So werden am Freitag, 27. Mai, Mr. Hurley & die Pulveraffen, am Samstag, 28. Mai, Subway to Sally und am Sonntag, 29. Mai, Krayenzeit in den Abendstunden auf der großen Bühne spielen. Die genauen Termine für Workshops und Aktionen für Kinder werden noch bekanntgegeben.

Noch Fragen?

Mittelalter-Festival Spectaculum im Wormser Wäldchen vom 27. bis 29. Mai. Der Eintritt beträgt an allen drei Tagen zehn Euro. Gewandete zahlen sieben Euro, Kinder bis zum Schwertmaß (bis zwölf Jahre) sind frei. Die Konzerte sind im Eintrittspreis enthalten. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.spectaculum-worms.de.