Wurde in Worms die traditionelle Straßenfasnacht „Spass uff de Gass“ am Samstag vor Aschermittwoch 2020 noch gemeinsam auf dem Obermarkt gefeiert, wird das närrische Treiben in diesem Jahr laut Stadt aufgrund der Corona-Beschränkungen zum Online-Ereignis „Spass dehäm“.

Los geht es am Samstag, 13. Februar, um 20.11 Uhr. Die Livesendung wird im Offenen Kanal Worms, bei Karantena.TV sowie über die sozialen Netzwerke übertragen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Die Wormser Karnevalvereine werden dabei einen rund zweistündigen Mix aus Büttenreden, Vorträgen, Tanz- und Gesangsbeiträgen präsentieren.

Die kommen allerdings aus der Konserve, das heißt, die einzelnen Beiträge wurden Corona-konform im Offenen Kanal Worms sowie im Studio der Vision.Box von Christian Ruppel aufgenommen. Der Zusammenschnitt erfolgt live, moderiert von dem in Worms beliebten Duo Benni Müller und Roger Kegel.

Fotos aus dem Wohnzimmer schicken

Die Wormser und Fasnachter aus der Region können das Spektakel zu Hause auf dem Sofa genießen und interaktiv Fotos aus ihrem Wohnzimmer in die Show schicken.

Die Idee zu „Spass dehäm“ sei vom Landtagsabgeordneten Jens Guth (SPD) gekommen, Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) sei von Beginn an an den Planungen der Wormser Fasnachtsvereine und der städtischen Kulturkoordination beteiligt gewesen. Ziel der Stadt sei es, aufgrund der Corona-bedingten Absage der Straßenfasnacht den örtlichen Fastnachtsvereinen eine Plattform zu geben und den Wormser Narren einen unterhaltsamen Abend zu bieten.

Innenstadt: Fasnachtliche Kaufhof-Schaufenster

Fasnachtsflair sei dennoch in der Innenstadt zu entdecken: Passend zum Motto „Spass dehäm“ sollen die dekorierten Kaufhof-Schaufenster in der Innenstadt bis zum Aschermittwoch zu bestaunen sein.

