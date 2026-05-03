Überraschungen gibt es bei Sanierungen immer wieder. Doch dieser Fund ist besonders. Seine Spur führt ins Mittelalter und ins Nachbarland Frankreich.

Bei der Abnahme der mittelalterlichen Reiterfigur der „Ecclesia“ am Südportal des Wormser Doms kam nicht nur ein bedeutendes Kunstwerk in Sicherheit, sondern auch ein bemerkenswerter Fund ans Licht: Unter der Figur entdeckten die Arbeiter auf dem Podest eine alte Silbermünze. Die hatten die Steinmetze einst ganz bewusst dort deponiert, so die Vermutung der Experten. Der Fund, heißt es jetzt in einer Pressemitteilung, eröffne einen Zugang zur Baugeschichte des Doms.

Solche gezielt niedergelegten Objekte, heißt es weiter, sind aus der Bauforschung als sogenannte „Bauopfer“ bekannt. Dabei wurden Münzen oder andere kleine Gegenstände an symbolisch wichtigen Stellen eines Bauwerks hinterlegt – sei es als Schutzzeichen, als rituelle Handlung oder als bewusste Markierung eines bestimmten Bauabschnitts. Der Brauch ähnelt heutigen Grundsteinlegungen, bei denen die Bauherren allerdings eher aktuelle Tageszeitungen, Urkunden und andere Dokumente in einer Zeitkapsel deponieren.

Münze in Frankreich geprägt

Die Münze sei bereits zugeordnet und datiert. Nach Erkenntnissen von Experten wurde sie zwischen 1300 und 1317 in der Münzstätte Élincourt in Nordfrankreich, etwa 20 Kilometer südöstlich von Cambrai gefertigt. Die eingeprägte Umschrift deutet auf den französischen Adligen Gui IV. de Saint-Pol hin.

Mit dem Fund scheint es sicher, dass die Figur der Ecclesia unmittelbar bei der Neugestaltung des Südportals bald nach dem Jahr 1300 an dieser Stelle ihren Platz fand und seitdem dort verblieb. Die Herkunft der Münze wirft die Frage auf, ob und welche Bezüge es damals nach Nordfrankreich gab. Möglicherweise stammten Baumeister oder Handwerker von dort. Bislang war nur die stilistische Verwandtschaft mit dem Figurenschmuck am Straßburger Münster bekannt, was Verbindungen der Dombauhütten nahelegte.