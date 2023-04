Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seltene Erkrankungen können Betroffene laut einer Studie des Bundesgesundheitsministeriums in die soziale Isolation führen. Was das bedeutet, hat eine Wormserin, die anonym bleiben will, erlebt. Sie fühlt sich von den Behörden im Stich gelassen. Die Stadtverwaltung lehnt auf Anfrage eine Auskunft zu dem Fall aus Datenschutzgründen ab.

Die junge Frau, nennen wir sie Maria Müller, hatte nach eigener Darstellung bis 2012 ein ganz normales Leben geführt. Die Zahnarzthelferin hatte Familie und Freunde, fuhr Auto, ging