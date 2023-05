Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was die früheren Grenzen von Worms abbildete, lag für heutige Wormser im Bereich des Willy-Brandt-Rings lange im Verborgenen. Mit der Fortsetzung der Sanierung der Ringanlagen rückt die Stadtmauer an der ehemaligen Weinbergslage Luginsland, gegenüber dem ehemaligen Hochstift-Krankenhaus, wieder in den Blick.

Einheimische und Touristen sollen schon bald an dem Relikt vergangener Zeiten entlangspazieren und auch dort verweilen können. Wie die Stadt Worms mitteilt, schreiten die Arbeiten im Bereich