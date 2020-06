Am Montag, 29. Juni, dem Gedenktag seines Patrons, des Apostels Petrus, soll eine dem Wormser Petersdom gewidmete Rose auf den Namen „Dom zu Worms“ getauft werden. Das teilt Dompropst Tobias Schäfer mit.

Die „formelle Taufe“ der Rosen-Neuzüchtung im Beisein des Züchters Marcel Dahlke soll im Anschluss an den Gottesdienst zum Patronatsfest ab 19.15 Uhr im ehemaligen, neu gestalteten Kreuzgangbereich stattfinden. Einige Rosenstöcke der dunkelrosé bis magentarot leuchtenden Züchtung sollen hier laut Pfarrer Schäfer auch gleich eingepflanzt werden. Die Pflanze beschreibt er in seiner Pressemitteilung als robust und winterhart. Sie verströme einen leichten Wildrosenduft und bilde zahlreiche langlebige Blüten aus, die „sehr gern und stark von Bienen angeflogen“ werden. Bei der Taufe soll der Züchter Marcel Dahlke aus Rosendahl im Münsterland dabei sein.

Pflanze mit Symbolkraft

In der Pressemitteilung wird auch die Vorgeschichte der Widmung beschrieben: Die Idee, dem Wormser Dom eine Rose zu widmen, geht demnach auf eine Wormserin zurück, die bei einem Besuch des Rosenzentrums Westmünsterland die namenlose Neuzüchtung entdeckt hatte. Dahlke sei von der Idee einer Rose „Dom zu Worms“ begeistert gewesen. „Rosen spielten in der Liturgie wegen ihrer Symbolkraft immer eine besondere Rolle: Man denke an die prachtvollen Fensterrosen der Gotik. Die ursprünglich fünf roten Blütenblätter wurden gedeutet als Symbole für die fünf Wundmale Christi“, wird er erläuternd zitiert. Und auch ökumenisch habe die Rose als Lutherrose und Wappen für Martin Luther und seine Lehre eine besondere Bedeutung.

Noch Fragen?

Für den Gottesdienst am Montag, 29. Juni, 18 Uhr, ist Corona-bedingt eine Anmeldung zwingend über das Pfarrbüro, Telefon 06241 596160, oder die Homepage der Domgemeinde unter www.wormser-dom.de. Für die Rosentaufe ab 19.15 Uhr im Freien ist der Zugang ist frei. Es gelten die üblichen Abstandsregeln.