Im vergangenen Jahr musste es ausfallen, in diesen Tagen nehmen die Fahrgeschäfte auf dem Festplatz am Rhein bereits Form an. Dank einer Genehmigung des Landes, das dem Hygiene- und Sicherheitskonzept der Stadt zugestimmt hat, heißt es am Samstag, 28. August, wieder „Ahoi“, wenn im Weindorf auf der Kisselswiese das 87. Wormser Backfischfest eröffnet wird.

Corona-bedingt gibt es in diesem Jahr einige Einschränkungen, dafür wurde das Fest von neun auf 16 Tage ausgedehnt. Erst am Sonntag, 12. September, ist Schluss. Der Grund dafür ist, dass pro Tag maximal 5000 Besucher auf das 15.000 Quadratmeter große Festgelände dürfen. Um das zu überprüfen, wird es Einlasskontrollen geben. Es gilt die 3-G-Regel: geimpft, genesen, getestet. Die Kontakterfassung erfolgt nach einer Vorgabe des Gesundheitsministeriums in Mainz digital per Anmeldung im Internet unter www.backfischfest.de. Vor dem Backfischfest-Eingang wird ein Testzentrum aufgebaut.

Auch beim Programm gibt es Anpassungen. Aus Sicherheits- und Hygienegründen müssen der Festumzug durch die Innenstadt und das Abschlussfeuerwerk am Rhein entfallen. Auch das traditionelle Fischerstechen im Floßhafen wurde abgesagt. Wie die Stadt mitteilt, soll es aber ein Corona-konformes Rahmenprogramm geben. So findet die Eröffnung am Samstag nicht auf dem Marktplatz, sondern im neu geschaffenen Weindorf auf dem Festplatz am Rhein statt. Ab 16 Uhr übernimmt Bojemääschter Markus Trapp dort symbolisch die Amtsgeschäfte von Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) für die Dauer des Backfischfests. Begleitet wird die Feier vom traditionellen Auftritt der Gesellentänzer.

Weinproben im Riesenrad

Das Weindorf bietet Platz für 500 Personen. Dort gilt – wie auf dem gesamten Festplatz – Maskenpflicht. Nur am Sitzplatz oder beim Essen und Trinken darf die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden.

Ein weiterer Programmpunkt sind die Riesenrad-Weinproben, die an drei Tagen angeboten werden: am Dienstag, 31. August, Mittwoch, 1. September, und am Freitag, 3. September, jeweils um 14 Uhr. Gondeln für bis zu sechs Personen sind noch für alle drei Termine für jeweils 140 Euro im Netz unter www.backfischfest.de buchbar.

Tradition und Brauchtum

Für Tradition und Brauchtum stehen die Ledertänzer, Fischmarktweiber, Fischerwääder, die Tanz- und Gesangsbeiträge, die am Donnerstag, 2. September, ab 19 Uhr beim Wormser Abend im Weindorf zu erleben sind. Durch die veränderten Rahmenbedingungen ist der Eintritt laut Stadt in diesem Jahr kostenlos. Auch bei dieser Veranstaltung dürfen sich im Weindorf höchstens 500 Besucher aufhalten.

Kinder sollen am Freitag, 3. September, ab 20 Uhr beim Lampionumzug auf ihre Kosten kommen. Startpunkt ist die Große Fischerweide. Von dort aus macht sich der Zug zu Fuß durch das Wohngebiet der Alt-Wormser Fischerzunft auf zum Festplatz. Die Teilnahme ist kostenlos.

Frühschoppen und Fischerwääder Kerb

Auch die Fischerwääder verlegen ihre Veranstaltungen in diesem Jahr in das Weindorf auf den Festplatz. Dort finden am Sonntag, 29. August, ab 14 Uhr der Frühschoppen und am Mittwoch, 1. September, in den Abendstunden die Fischerwääder Kerb statt.

Jahrespins gibt es im Infoshop, der sich diesmal am Riesenrad befindet. Freunde des Backfischfests können dort vom Handnirsch, einer großen hölzernen Schöpfkelle, bis zum Babystrampler verschiedene Fanartikel erwerben.

Noch Fragen?

Das Backfischfest auf der Kisselswiese am Rhein ist von Samstag, 28. August, bis Sonntag, 12. September, täglich von 14 bis 22 Uhr (donnerstags bis samstags bis 24 Uhr) geöffnet.