Die Veranstaltung Rheinradeln macht zum zweiten Mal Corona-Pause. Jedoch bieten die Veranstalter einen Ersatz an: das „Schlemmerradeln“ am Sonntag, 11. Juli, von 10 bis 18 Uhr.

Sich sportlich austoben, schöne Flecken und die Gastfreundschaft in Rheinhessen kennenlernen – diese Vorzüge des Rheinradelns hat das Schlemmerradeln übernommen. Jedoch werden statt der 25 Kilometer langen, autofreien Strecke zwischen Worms und Oppenheim nun vier Einzeltouren durch das laut Pressemitteilung größte Weinanbaugebiet Deutschlands angeboten. Vorbei geht es an weltbekannten Weinlagen, sanften Hügeln, idyllischen Flusslandschaften und markanten Denkmälern. Die Rhein-Wein-Route geht über 25 Kilometer, die Bergetappe über 18, die Strecke „Vom Rhein zur Selz“ über 29 Kilometer, und nur 16 Kilometer lang ist die „Tour de Worms“. Sie führt von Herrnsheim an den Rhein und in die Innenstadt.

Corona-Regeln werden eingehalten

Wer sich online anmeldet, erhält 48 Stunden vor dem Start einen QR-Code sowie Infos und Karten zur ausgewählten Strecke. Die Teilnahme ist kostenlos. Enthalten im Streckenverlauf sind die sogenannten Boxenstopps, also Restaurants und Winzer, bei denen man einkehren und sich stärken oder schlemmen kann.

Die Veranstaltung halte die Corona-Regeln ein, versichern die Veranstalter. Aufgrund der Online-Anmeldung sei jederzeit eine Kontaktverfolgung möglich. Und mit dem QR-Code könne man sich als Teilnehmer beim Schlemmerradeln ausweisen.

Prominenter Mitradler ist unter anderem der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU). Der freue sich auf das Radeln und dass nun auch wieder Backfischfest und Nibelungen-Festspiele stattfinden können.

Erarbeitet wurden die Touren von den Touristikbüros der Verbandsgemeinden Rhein-Selz, Eich und Wonnegau sowie der Stadt Worms.

Noch Fragen?

Informationen zum Schlemmerradeln unter www.schlemmerradeln.de. Anmelden unter www.schlemmerradeln.de/anmeldung/.