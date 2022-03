Nach Angaben des Mainzer Polizeipräsidiums wurde im rheinhessischen Flomborn im Kreis-Alzey-Worms am späten Samstagnachmittag ein bewaffneter 28-Jähriger während eines Polizeieinsatzes angeschossen. Der Mann sei am Bein verletzt worden und kam laut Polizei ins Krankenhaus.

In der Mitteilung heißt es, dass die Beamten kurz vor 17.30 Uhr über den Polizeinotruf informiert worden waren, dass ein 28-Jähriger „erheblich in einer Wohnung randalieren würde“. Die Beamten hätten den Mann kurz darauf in der angegebenen Wohnung angetroffen. Der 28-Jährige habe die Polizisten sofort mit einer Schusswaffe bedroht.

Ermittlungen laufen

„Im weiteren Verlauf mussten die Polizisten von der Dienstwaffe Gebrauch machen. Der 28-Jährige wurde hierdurch am Bein verletzt und befindet sich derzeit in ärztlicher Behandlung. Die Kriminaldirektion Mainz hat die Ermittlungen aufgenommen“, gibt die Polizei in der Mitteilung vom späteren Samstagabend weiter an.