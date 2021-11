Neben dem bronzenen Tastmodell des Wormser Doms am Südportal – nicht nur für sehbehinderte Menschen – gibt es nun einen zweiten Miniaturnachbau. Allerdings stellt diese Sandsteinskulptur den vor tausend Jahren eingeweihten ursprünglichen Burchard-Dom dar.

„Die Idee dazu wurde im Jubiläumsjahr 1000 Jahre Domweihe 2018 geboren“, berichtet Dompropst Tobias Schäfer. Damals seien zur Festwoche auch jene Bamberger Steinmetze gekommen, die seit Jahren im Rahmen der Außensanierung am Dom arbeiten. Diese, so Schäfer, habe er zunächst gebeten, „eine Art Dombauhütte zum Anfassen zu gestalten“. Oder eben ein Modell des ursprünglichen Burchard-Doms.

Die Steinmetze habe danach die Idee nicht losgelassen. Zusammen mit Architekt Jürgen Hamm wurde ein geeigneter Sandsteinblock ausgesucht, und in der Bamberger Werkstatt hat dann Steinmetz Tobias Sperber über etliche Monate immer wieder einmal daran gearbeitet. Jetzt ist das Dommodell fertig. Von seinem Standort im Kreuzgang des Petersdoms können Besucher gut auf den Süd-West-Turm, den Eselsturm blicken, der in seinen unteren Geschossen tatsächlich noch den originalen Burchard-Bau bewahrt hat.

„Zwar haben wir hier in Worms nicht wie andere Kathedralen eine eigene Dombauhütte, aber die Mitarbeiter der Firma Bauer-Bornemann, die schon seit über zehn Jahren am Dom arbeiten, sind für uns, zusammen mit Architekt Hamm, fast wie unsere eigene Dombauhütte“, so Tobias Schäfer. Die Dommodell zeige, wie sehr auch den Steinmetzen der Wormser Dom ans Herz gewachsen sei.