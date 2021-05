Was lange währt, wird endlich gut: Am Montag geht das Parkhaus Am Dom in der Wormser Koehlstraße in Betrieb. Zuletzt hatten Mängel beim Bodenbelag und Rechtsstreitigkeiten den Zeitplan gehörig über den Haufen geworfen.

Knapp fünf Jahre zog sich der Bau hin, wobei die meiste Zeit eigentlich Wartezeit war. Am 30. September 2015 hatte das alte Parkhaus an gleicher Stelle seinen letzten Öffnungstag. Es war marode, Wasserschäden machten den Wormser Parkhausbetrieben zu schaffen. Nach starken Regengüssen standen zeitweise die unteren Ebenen unter Wasser. Nach einem Beschluss des Stadtrats wurde der Altbau 2016 abgerissen.

Der Neubau stand von Anfang an unter keinem guten Stern: Mit einem neuen Ausschreibungsverfahren sorgte die Bauverwaltung selbst für die erste Verzögerung. Ursprünglich sollte das neue Parkhaus 2017 eingeweiht werden, dann peilte die Stadt 2018 an, weil es bereits damals vertragliche Auseinandersetzungen mit beauftragten Baufirmen gab.

Risse im Bodenbelag

Im vergangenen Herbst – Rohbau, Dach und Fassade waren fertig – folgte der nächste große Rückschlag: Zwei am Bau beteiligte Firmen hatten laut Stadt fehlerhaft gearbeitet. Das hatten Fachleute der Verwaltung bei der Bauabnahme festgestellt. Es gab Schäden an Betonplatten, der Bodenbelag der Parkdecks sowie der Auf- und Abfahrtsrampen wies Risse auf. „Wäre das Parkhaus so eröffnet worden, wäre zu befürchten gewesen, dass sich die Schäden schnell ausweiten“, erklärte Baudezernent Uwe Franz (SPD) am Freitag bei einem Pressetermin vor Ort. Das Projekt sei daraufhin gestoppt worden. Nach einigen juristischen Auseinandersetzungen habe die Stadt die Reparaturarbeiten in Auftrag gegeben. Aktuell streite die Stadt vor Gericht um das dafür zu zahlende Geld. Die betroffenen Firmen bestritten ihre Schuld.

Immerhin: Die Ende Februar begonnenen Reparaturarbeiten seien reibungslos verlaufen, sagt Franz. „Rund 10.500 Quadratmeter Bodenbelag mussten wieder abgebrochen und neu aufgebracht werden.“ Am Freitag fanden auf den Parkebenen die letzten Markierungsarbeiten statt. Am Montag, 3. August, 6 Uhr, soll das neue Haus in Betrieb gehen und dann an sieben Tagen in der Woche jeweils 24 Stunden lang geöffnet sein.

333 Stellplätze im Haus

Dann stehen 333 Stellplätze zur Verfügung, 299 davon sind überdacht. In den unteren Ebenen gibt es besonders breite Plätze für Behinderte (11) und Eltern mit Kindern (11) sowie 16 Frauenstellplätze. Dort hängen Notruftelefone, die direkt mit den Parkhausbetrieben verbunden sind. Es gibt sieben Ladestationen für Elektroautos, 14 Stellplätze für Räder und fünf abschließbare Fahrradgaragen. Zu den 333 Parkplätzen im Haus kommen elf für Dienstfahrzeuge im Außenbereich hinzu.

Die Standardparkplätze sind 2,80 Meter breit. Auch die Auf- und Abfahrtsrampen sind laut Franz im Vergleich zum Vorgängerbau deutlich breiter geworden. Die Schrankenanlage sei auf dem neuesten Stand: „Tickets können bereits online gekauft, selbst ausgedruckt und dann zur Einfahrt benutzt werden.“ Grün markierte Fußgängerwege setzen sich klar von den Fahrspuren ab.

Stadt rechnet mit 8,9 Millionen Euro Baukosten

Die Verzögerungen hatten natürlich Auswirkungen auf die Kosten: Ursprünglich hatte der Stadtrat 6,7 Millionen Euro für das Projekt bewilligt. Dann stieg die Bausumme auf rund acht Millionen, inzwischen wird mit 8,9 Millionen Euro gerechnet. Das bedeutet, dass jeder einzelne Stellplatz rund 25.900 Euro kostet.

„Wir sind erleichtert, dass das Parkhaus endlich öffnen kann“, betont Baudezernent Uwe Franz. Die beliebten Stellplätze mitten in der Innenstadt seien in den vergangenen fünf Jahren schmerzlich vermisst worden, besonders an Samstagen.

Noch Fragen?

Die Gebühren im neuen Parkhaus Am Dom in der Koehlstraße belaufen sich auf 50 Cent pro 25 Minuten Parkdauer. Der Tageshöchstsatz beträgt zehn Euro (Sonn- und Feiertage 2,50 Euro), der Nachttarif reicht von 50 Cent bis drei Euro.