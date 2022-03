Habt ihr schon etwas in den Osterferien vor? Ich habe da einen Tipp: Das Wormser Nibelungenmuseum lädt Kinder von acht bis zwölf Jahren zu Osterferienspielen ein. In diesem Jahr gilt es, für eine Ausstellung im November Videoclips zu erstellen. Das haben mir die Museumsleute erzählt.

„Nibel Rhein – ab und r(h)ein ins Internet“, ist der Titel der Veranstaltung. Und der sagt eigentlich schon, um was es geht. Im ersten Schritt sollt ihr den Rhein erst mal kennenlernen. Dann sollt ihr euch Gedanken darüber machen, wie ihr anderen – also den Menschen, die eure Videos sehen – von der Bedeutung des Flusses etwa als Schauplatz der Nibelungensage, von seiner in Gedichten gerühmten Schönheit oder von seiner Wichtigkeit als Verkehrsweg überzeugen könnt.

Im letzten Schritt plant und produziert ihr dann mithilfe der Social-Media-Plattform Instagram eigene Videoclips. Die werden bei der Abschlusspräsentation am 22. April euren Familien vorgestellt. Und das Besondere ist, dass diese auch in einer großen Ausstellung im November im Nibelungenmuseum zu sehen sein werden.

Gedanken über den Rhein

Die Ausstellung ist Teil einer Reihe des Netzwerks Museen. In diesem Jahr sollen alle teilnehmenden Museen, so wie ihr auch, sich Gedanken über den Rhein machen. Jeder tut das auf seine Weise. In Worms soll natürlich der Rhein als wichtiger Schauplatz der Nibelungensage herausgestellt werden. Und dazu liefert ihr euren Beitrag in den Osterferien.

Noch Fragen?

Die Osterferienspiele im Nibelungenmuseum Worms finden vom 19. bis 22. April, jeweils 10 bis 14 Uhr, statt. Anmeldungen sind möglich unter der Telefonnummer 06241 853-4122 oder der E-Mail-Adresse isabell.schaerf-miehe@worms.de. Die Teilnahme kostet 28 Euro. Mitzubringen sind wetterfeste Kleidung, Lunchpaket und ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz.