Das Museum der Stadt Worms im tausend Jahre alten Andreasstift wird derzeit fit gemacht für die große Landesausstellung 2021 zum 500. Jahrestag des Reichstags zu Worms. Aktuell wurde der Innenhof des Kreuzgangs fertiggestellt. Das teilt die Stadt Worms mit.

Durch den Anbau zweier nicht mehr vorhandener Kreuzgangflügel als zusätzlichen Museumsraum musste im ehemaligen Stift auch der Innenhof neu gestaltet werden: Zwischen Rollrasen führen Sandsteinwege von den Kreuzgängen zum mittig angelegten Wasserspiel. Das könne, wird eine Erklärung von Bürgermeister und Museumsdezernent Hans-Joachim Kosubek (CDU), zitiert, bei Veranstaltungen einfach überbaut werden. Den Innenhof bezeichnete er als „eine richtige Wohlfühl-Oase“.

Zurzeit ist das Museum noch geschlossen. Bereits seit Ende 2019 dauern die Sanierungsarbeiten an. Ziel ist es, das Erdgeschoss des städtischen Museums technisch auf den neuesten Stand zu bringen für die Landesausstellung „Hier stehe ich – Gewissen und Protest 1521 bis 2021“. Anlass ist der 500. Jahrestags, als Martin Luther vor dem Kaiser erscheinen musste und seine Schriften widerrufen sollte. Die Arbeiten waren möglich aufgrund einer privaten 1,5 Millionen-Euro-Spende und Mitteln der Stadt.

Der Öffentlichkeit präsentiert werden soll das sanierte Museum am Wochenende vor dem Andreastag am 30. November, des Todestags des Namenspatrons des Stifts. Weil gleichzeitig das 1000-jährige Bestehen des Stifts gefeiert wird, soll es am 28. und 29. November, jeweils von 10 bis 17 Uhr unter anderem Führungen, Vorträge, Workshops geben. Aufgrund der Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ist eine Anmeldung zwingend. Weitere Infos dazu soll es rechtzeitig geben unter www.museum-andreasstift.de.