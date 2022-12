Die Stadt Alzey bietet in Kooperation mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar an den beiden kommenden Adventssamstagen am 10. und 17. Dezember einen kostenlosen Busverkehr im Stadtgebiet Alzey und den Stadtteilen Dautenheim, Heimersheim, Schafhausen und Weinheim an. Das Angebot gilt für den City-Bus und Linien innerhalb der Wabe 12. Ziel sei es, einen entspannten und klimafreundlichen Weihnachtseinkauf zu ermöglichen – ohne stressigen Blick auf ablaufende Parkzeiten, heißt es in einer Mitteilung.

In Kaiserslautern gibt es ein vergleichbares Angebot.

Info zu den Fahrplänen online unter www.vrn.de.