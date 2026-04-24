Auf dem Gelände eines Rohstoffhandels in Worms nahe der B9 ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen.

Gegen kurz nach 19 Uhr geriet nach ersten Erkenntnissen ein Müllberg in Brand. Verletzt wurde niemand.

Eine große Rauchwolke zog über das Stadtgebiet. Für die Bevölkerung bestand nach Angaben des Warnsystems KATWARN keine akute Gefahr. Es wurde jedoch vor Geruchsbelästigungen gewarnt. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten.

Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. Gegen 22 Uhr meldete die Feuerwehr den Brand als unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht an.

Der Verkehr auf der B9 blieb unbeeinträchtigt.