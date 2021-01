Der Sieben-Tage-Inzidenzwert für Worms ist vermutlich aufgrund vieler positiv getesteter Senioren auf über 200 hochgeschnellt. Dennoch soll es laut Stadt keine Verschärfungen geben. Weil Pflegeheime personell am Limit sind, hat die Landespflegekammer einen Freiwilligen-Pflegepool eingerichtet.

Im Stadtgebiet Worms ist laut Verwaltung der Sieben-Tage-Inzidenzwert – die Anzahl mit dem Coronavirus infizierter Menschen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – von 173,3 am Donnerstag auf 202 am Freitag gestiegen. Eine Verschärfung der derzeit geltenden Corona-Beschränkungen sei jedoch, zitiert die Stadt in ihrer Mitteilung das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium, nicht notwendig.

Hotspot in Seniorenheim

Das Gesundheitsamt Worms-Alzey habe als Ursache für den Anstieg einen Hotspot in einem Seniorenheim am Rande der Innenstadt festgestellt. Dort seien zuletzt viele Bewohner positiv getestet worden. Sollte allerdings der aktuelle Inzidenzwert durch „überwiegend nicht nachverfolgbare Ansteckungswege“ weiter nach oben gehen, könnten Verschärfungen als Konsequenz folgen.

Anders sähe die Situation in den Alten- und Pflegeheimen aus. Hier berate und unterstütze das Gesundheitsamt derzeit die Heimleitungen, um weitere Hotspots zu verhindern beziehungsweise die Lage in den betroffenen Einrichtungen „in den Griff zu bekommen“, so die Stadt Worms in ihrer Mitteilung.

Aufruf an nicht berufstätige Pflegekräfte

Sie zitiert auch die Leiterin des Gesundheitsamts, Berit Kohlhase-Griebel, wonach viele Seniorenheime durch in Quarantäne befindliche oder kranke Mitarbeiter sowie der zusätzlichen Pflege personell an ihre Grenzen stießen.

Die Landespflegekammer habe deshalb unter der Internetadresse www.corona.pflegekammer-rlp.de einen Freiwilligen-Pflegepool eingerichtet. Dort sollten sich nicht berufstätige Pflegefach- und Pflegehilfskräfte melden, ob sie bereit seien „kurzfristig und vorübergehend“ in den Pflegeberuf zurückzukehren, um die personellen Engpässe zu überbrücken.