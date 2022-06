Nach der Premiere 2021 gibt es nun eine zweite Auflage der „Nacht der Chöre“ am Samstag, 2. Juli, ab 18 Uhr, in der Wormser Innenstadt. Laut den Veranstaltern werden 15 Chöre auf der Bühne am Obermarkt sowie in der Kirche St. Martin zu hören sein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Um 18 Uhr startet der Chormarathon mit „So klingt die Welt“ auf dem Obermarkt, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter, der Stadt Worms und dem Kreis-Chorverband Worms. Als Eisbrecher fungieren die „Nibelungen-Spatzen“, der gemeinsame Kinderchor der Lucie-Kölsch-Musikschule und des Kreis-Chorverbands. Danach sind der Gesangverein 1845 Pfeddersheim, der Konzertchor Ü 60 sowie die „Seebären“ des Männergesangvereins Wies-Oppenheim zu hören.

Einen Einblick in die sakrale Chormusik der vergangenen Jahrhunderte bietet unter dem Titel „Geistliche Klänge im Wandel der Zeiten“ das Konzert in der Kirche St. Martin am Ludwigsplatz. Mit dabei sind der Frauenchor der Chorgemeinschaft 2012 Worms-Horchheim, die Singgemeinschaft Horchheim/Weinsheim, der Projektchor des Kreis-Chorverbands, die Wormser Kantorei, das Vokalensemble Intermezzo (ehemals ZDF-Chor) und der Gospelchor Temptation Gospel Voices.

Heiß soll es laut Ankündigung ab 20.30 Uhr dann auf der Obermarktbühne zugehen. Hier laden Cantiamo Horchheim, SingAPur Offstein, Sing and Swing Rheindürkheim, aCHORat Harthausen sowie die Alsheimer Töne zu Disco- und Partymusik ein.