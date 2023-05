Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das US-amerikanische Unternehmen Grace baut seinen Standort im Norden von Worms weiter aus. Am Dienstag wurde nach 22-monatiger Bauzeit eine neue Produktionsanlage für kolloidale Kieselsäure in Betrieb genommen. Damit verdoppelt der Hersteller von Spezialchemikalien nach eigener Aussage seine Produktionskapazität in diesem Bereich.

Der Stolz auf die neue Anlage, den reibungslosen Bau in 665 Tagen auf einer Fläche von rund 8200 Quadratmetern und die damit verbundene Stärkung des Unternehmens am Weltmarkt – er war