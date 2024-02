In den ersten sechs Monaten nach seiner Einführung haben die Alzeyerinnen und Alzeyer das Car-Sharing-Auto am Hauptbahnhof 115 Mal gebucht. Ein zweiter Standort mit einem weiteren Mietfahrzeug ist im Gespräch.

Seit Juni 2023 ist Car-Sharing in Alzey keine Zukunftsmusik mehr. Der Anbieter „Deer“ hat damals ein Fahrzeug am Hauptbahnhof stationiert. Die Auswertung der Nutzung dieses Autos bis Ende 2023 zeige nun, dass das Angebot keine lange Anlaufzeit benötigte, so die Stadt in einer Mitteilung. Es werde gut angenommen.

Alzeys Klimaschutzmanager, Marcel Klotz, ist erstaunt über die weiten Strecken, die die Mieter zurückgelegt haben und nennt Beispiele aus dem Monat November: „Die kürzeste Strecke, die innerhalb einer Buchung in diesem Monat gefahren wurde, beträgt 76 Kilometer. Die längste Strecke beträgt 416 Kilometer. Die durchschnittlich zurückgelegte Entfernung pro Buchung beträgt 180 Kilometer. Das sind große Distanzen, die im Alltag eher selten gefahren werden“, betont er.

Richtung Airport, nicht zurück

Die Auswertung weise damit deutlich auf einen Vorteil des Systems hin: Das geliehene Auto kann an jedem „Deer“-Standort abgestellt werden, so zum Beispiel am Frankfurter Flughafen. Somit müsse die Wartezeit am Ende der Buchung nicht bezahlt werden. Bei einem Stundentarif von 9,90 Euro inklusive Freikilometern durchaus eine attraktive Alternative, wie der Klimaschutzmanager erklärt.

Auch Bürgermeister Steffen Jung ist mit den ersten Zahlen zufrieden: „Es war die richtige Entscheidung, etwas Neues auszuprobieren und den Alzeyerinnen und Alzeyern ein solches Angebot zu ermöglichen. Die Möglichkeit, Car-Sharing zu nutzen, ist neben dem kostenlosen ÖPNV an Feiertagen und dem Ausbau der Ladeinfrastruktur ein weiterer Baustein für eine nachhaltige Mobilität in unserer Stadt, bei der letztlich der Nutzen für Mensch und Natur zählt“ , wird Jung in der Mitteilung zitiert.

Sollte die Auslastung des bestehenden Angebots weiter gut sein, könnte bald ein zweiter Standort in Alzey folgen. Hierzu habe ein erstes Gespräch zwischen der Stadtverwaltung und dem Car-Sharing-Anbieter.