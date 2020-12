Über 40.000 Euro erbeutete ein Mann mit vorgetäuschter Liebe, von der Polizei als Romance Scamming – das englische Verb scam steht für betrügen – bezeichnet. Das 55-jährige Opfer hat den Betrug am Donnerstag bei der Polizei Worms angezeigt.

Zeitgemäß war laut Polizei das Kennenlernen per Internet auf einer sogenannten Dating-Plattform – eine Art Singlebörse oder Online-Partnervermittlung – im Mai.

In der Folge habe sich der Mann, der vorgab, ein englischer Projektleiter im Brückenbau auf einer afrikanischen Baustelle zu sein, im täglichen Leben seines Opfers unverzichtbar gemacht. „Auf eine romantische Mail am Morgen folgte ein kurzes Telefonat am Mittag, nach Feierabend wurde gechattet oder telefoniert“, berichtet die Polizei. Dabei sei es allerdings nie um Geld, sondern um den Beruf, die Familie, um Liebe und eine gemeinsame Zukunft gegangen.

Probleme und Geldforderungen

Dann, so die Polizei weiter, seien angebliche Schwierigkeiten auf der Baustelle wegen Materialkosten, Ärger mit dem Zoll, mit dem Ausweis des Mannes aufgetaucht. Zuletzt habe er beteuert, sich im Krankenhaus behandeln und bar bezahlen zu müssen.

So habe der Täter die 55-Jährige immer wieder dazu gebracht, ihm Geld zu überweisen: insgesamt über 40.000 Euro zuzüglich der Kosten für ein Flugticket von Afrika nach England. Für die Freigabe seiner gepfändeten Konten in England habe die Frau dann jedoch nichts mehr bezahlt. Daraufhin sei der Kontakt abgebrochen.

Warnung vor Liebesschwüren im Internet

Die Polizei Worms warnt in diesem Zusammenhang davor, Geld zu überweisen oder auf sonstige Forderungen von Menschen einzugehen, die man nie persönlich kennengelernt oder gesehen hat. „Gerade im Internet tummeln sich viele Betrüger, die an der Gutgläubigkeit ihrer Mitmenschen viel Geld verdienen wollen. Seien Sie misstrauisch bei unglaublichen Angeboten und bei der Partnersuche“, lautet der Rat.