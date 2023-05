Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Backfischfest in Worms soll Ende August stattfinden – obwohl in der Region bereits viele andere Volksfeste abgesagt worden sind. Damit die Sause am Rhein Corona-konform über die Bühne gehen kann, soll es keine Zelte geben. Der Einlass soll streng kontrolliert werden.

Das Bekenntnis zum Backfischfest war einmütig. „Der gute Wille“ sei da, betonte der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) bei einem Pressegespräch am Dienstag. Und die