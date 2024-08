Beim 91. Wormser Backfischfest vom 24. August bis zum 1. September steht wieder die Fischerzunft im Mittelpunkt – diesmal zusammen mit jemand Neuem und etwas Altem. Auf eine Tradition müssen die Besucher allerdings aus aktuellem Anlass verzichten.

Neu ist die Backfischbraut – die junge Frau also, die die Stadt und das Brauchtum der „Fischerwääder“ repräsentiert. Die Wahl fiel in diesem Jahr auf eine Wormserin, die für das Ehrenamt einschlägige berufliche Erfahrung mitbringt: Die 27-jährige Vera Meurer arbeitet in der Wormser Tourist-Information. Zu ihren Schwerpunkten dort zählen unter anderem Projekte rund um Digitalisierung, Internet und soziale Medien.

Das Spektakel beginnt mit einer Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz am 24. August, 15.15 Uhr, zu der sich der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) angekündigt hat. Dabei übergibt der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU) traditionell für die Dauer des Backfischfestes die Amtsgeschäfte der Stadt an den „Bojemääschter vun de Fischerwäädd“, Markus Trapp. Nach weiteren Programmpunkten wie Gesellentanz, Ledertänzern und Fischmarktweibern zieht der Tross zum Festplatz am Rhein. Dort fällt um 17 Uhr der Startschuss im „Wonnegauer Weinkeller“.

„Fischerwääd“ und Festumzug

Im benachbarten früheren Zunftviertel der Rheinfischer – der „Fischerwääd“ – erwarten die Besucher mehrere Programmpunkte. Dazu gehören etwa ein Frühschoppen des Brauchtumsvereins, die „Fischerwääder Kerb“ und eine Kinderolympiade mit Lampionumzug. Vom Karlsplatz in der Friedrich-Ebert-Straße durch die Innenstadt bis hin zur „Fischerwääd“ bewegt sich auch in diesem Jahr der Festumzug. Die Veranstalter erwarten am 25. August ab 14 Uhr rund 80 Gruppen mit über 100 Beiträgen und Tausende von Zuschauern am Straßenrand.

Unter den weiteren Attraktionen im Rahmenprogramm befinden sich die Weinprobe „Hagens Weinschatz“ mit rund 400 Weinen und Sekten heimischer Winzer am Backfischfest-Montag im „Wonnegauer Weinkeller“, drei Riesenrad-Weinproben mit rheinhessischen Weinmajestäten, ein Seniorennachmittag und ein „Wormser Abend“ am 29. August im Festzelt. Der Eintritt dazu ist frei. Am letzten Festtag stehen ab 14 Uhr Entenrennen und Fischerstechen auf dem Programm. Den Abschluss des Backfischfestes bildet ein Höhenfeuerwerk mit musikalischer Untermalung am 1. September ab 21 Uhr am Rhein.

Persönliches „9-Tage-Ticket“

Der Rummelplatz am Rhein ist den Angaben zufolge täglich ab 14 Uhr (sonntags ab 12 Uhr) bis 2 Uhr nachts geöffnet. Wer das bunte Treiben in vollen Zügen genießt, kann sich das auf einem persönlichen „9-Tage-Ticket“ bestätigen lassen. Neben dem Spaß daran versprechen die Organisatoren Vergünstigungen bei Fahrgeschäften und Verkaufsständen.

Als besondere Attraktion kündgt die Firma Zarth als Betreiberin der Wormser Stadtbuslinien in Zusammenarbeit mit dem Verein Interessengemeinschaft Bahnbus während des Backfischfestes den Einsatz historischer Fahrzeuge aus den 1980er Jahren auf ausgewählten Linien und zu bestimmten Zeiten an. Es handle sich um Busse des seinerzeit sehr gängigen Typs Mercedes-Benz O 307 aus den Baujahren 1986 und 1987. Details wie ein alter Fahrscheindrucker, Zielanzeige mit alten Bahnbus-Nummern und originale Werbeplakate sollen die Fahrt mit ihnen zu einem Erlebnis machen. Die Verantwortlichen weisen allerdings darauf hin, dass die Busse wegen ihres Alters weder barrierefrei noch klimatisiert seien. Deshalb seien sie nicht durchgängig im Einsatz – in den späten Abendstunden grundsätzlich nicht, heißt es weiter.

Feuerwerk fällt Schweinepest zum Opfer

Beim Abschluss muss das Backfischfest in diesem Jahr allerdings aktuellen Ereignissen Tribut zollen: Nach RHEINPFALZ-Informationen fällt das für den 1. September, 21 Uhr, geplante Höhenfeuerwerk mit musikalischer Untermalung ersatzlos aus.

Wegen neuer Fälle der Afrikanischen Schweinepest (ASP) unter anderem in Biblis hat der Kreis Bergstraße als zuständige Veterinärbehörde keine Genehmigung für das Feuerwerks erteilt und dies der Wormser Kultur und Veranstaltungs GmbH mitgeteilt. Die hessische Nachbarbehörde hat demnach zwei aktualisierte Allgemeinverfügungen zur ASP-Bekämpfung rund um Biblis erlassen. Die darin enthaltenen Verbote zum Abbrennen von Feuerwerken betreffen auch das Wormser Feuerwerk, das traditionell auf der hessischen Rheinuferseite gezündet wird. Wie es weiter heißt, ist ein Ersatzprogramm wie etwa eine Drohnenshow in der kurzen Zeit und wegen der Mehrkosten gegenüber einem konventionellen Feuerwerk nicht umsetzbar. Darüber hinaus schlössen die auf hessischer Seite eingerichteten Schutz- und Sperrzonen auch eine solche Show aus. Ein Ballonglühen komme aus diesem Grund ebenfalls nicht in Frage.

Kontakt

Weitere Informationen gibt es unter der Internet-Adresse www.backfischfest.de.