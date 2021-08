„Mit viel Tradition, aber ohne Feuerwerk und Umzug“ kann das Wormser Backfischfest trotz einer gegenwärtigen Inzidenz in der Stadt über 35 – die eine solches Fest stark reglementieren oder verbieten würde – stattfinden. Das Land hat dazu laut Stadt eine Sondergenehmigung erteilt. Es dürfen zwar nicht mehr als 5000 Menschen das Fest besuchen, das soll aber nicht, wie bisher neun, sondern 16 Tage dauern.

Start für das diesjährige Backfischfest, das Corona-bedingt nur 2020 pausieren musste, ist am Samstag, 28. August. Die Verlängerung von neun auf 16 Festtage bis Sonntag, 12. September, ist laut Mitteilung der Stadt in erster Linie ein Entgegenkommen an die Schausteller, da die traditionell auf das Backfischfest folgenden Volksfeste in der Region ausfielen.

Neben der erweiterten Laufzeit teilt die Stadt Eckpunkte im Rahmenprogramm mit. Sicher sei, „auf traditionsreiche Beiträge müssen die Besucher auch in diesem Jahr nicht verzichten“. Die Eröffnung am ersten Backfischfestsonntag soll allerdings nicht wie bisher auf dem Marktplatz, sondern direkt auf dem Festplatz stattfinden.

Angeboten werden laut Ankündigung die Riesenrad-Weinproben, und auch den „Wormser Abend“ mit lokalen Akteuren überwiegend aus der Fasnachtsszene soll es geben. Der genaue Ablauf sei allerdings noch nicht entschieden.

Fest stehen der Lampionumzug für Kinder (Freitag, 3. September) und das Fischerstechen im Floßhafen (Sonntag, 5. September). Nicht stattfinden können aufgrund des Hygiene- und Sicherheitskonzepts der Backfischfestumzug und das Abschlussfeuerwerk. Auch für die Fischerwääder Kerb im ehemaligen Quartier der Wormser Fischerzunft, der Fischerwääd, könnten sich laut Bojemääschter Markus Trapp „die Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen leider nicht umsetzen lassen“. Als Trost soll es dafür im geplanten Weindorf auf dem Festplatz die „ein oder andere Veranstaltung geben“. Weitere Überraschungen für die Besucher seien derzeit noch in der Vorbereitungsphase.

Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat für die Sondergenehmigung laut Stadt eine maximal Besucherzahl von unter 5000 geimpften, genesenen oder tagesaktuell getesteten Personen auf dem Gelände am Rhein festgeschrieben. Eine Kontakterfassung sei ebenfalls verpflichtend, vorzugsweise über die Luca-App. Für nicht getestete Personen, so die Überlegung der Stadt, soll eine Teststation vor dem Eingang installiert werden. Auf dem Gelände selbst bestehe Maskenpflicht – auch in den Fahrgeschäften. Die Stadt kündigt weiter an, die Einhaltung der Vorschriften und auch die Abstandsregel gemeinsam mit der Polizei streng zu kontrollieren.