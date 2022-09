300.000 Besucher an neun Tagen: Diese Bilanz haben die Veranstalter des 88. Wormser Backfischfestes nun gezogen. Auch mit Blick auf die Sicherheit auf der Kisselswiese zeigen sie sich in einer Pressemitteilung der städtischen Kultur- und Veranstaltungs GmbH vollauf zufrieden.

„Alle positiven Erwartungen wurden in diesem Jahr wieder erfüllt“, lässt sich die Wormser Bürgermeisterin Stephanie Lohr in der Mitteilung zitieren. Den weiteren Angaben zufolge bestätigen Polizei, Sicherheits- und Rettungskräfte sowie Ordnungsdienste dieses positive Fazit.

Wie Stadt und Polizei gemeinsam hervorheben, hat sich das Sicherheitskonzept mit Alkoholverbot um den Festplatz, Eingangskontrollen sowie starker Präsenz von Polizei, Vollzugsdienst und privatem Sicherheitsdienst bewährt. Dadurch hätten alle Beteiligten die gute Stimmung auf dem Festplatz genießen können. Nach Angaben der Rettungskräfte waren bis zum Morgen des letzten Festtages am Sonntag 238 medizinische Versorgungen mit 60 Transporten in Krankenhäuser zur Weiterbehandlung zu leisten.

Traditionsveranstaltungen sehr gut besucht

„Uns Schaustellern hat das wieder richtig gutgetan“, sagt der Vorsitzende des Verbandes Worms-Wonnegau, René Bauer mit Blick aufs Fest. Projektmanager Markus Reis verweist ergänzend auf sehr gut besuchte Traditionsveranstaltungen im Rahmenprogramm: „Beim Lampionumzug zum Beispiel hatten wir in diesem Jahr so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie noch nie.“ Ähnlich sei es bei der Eröffnung auf dem Marktplatz, ausverkauften Riesenradweinproben, dem Festumzug und dem Wormser Abend im Festzelt gewesen.

Zum zweiten Mal stieg in diesem Jahr am letzten Backfischfesttag im Rahmenprogramm des Fischerstechens im Floßhafen das Entenrennen. Bis zum Rennstart waren laut Mitteilung alle Rennlizenzen verkauft. Das gesammelte Geld soll an die Ökumenische Hospizhilfe Worms gehen. Die Bilanz schließt mit einem Ausblick auf das kommende Jahr: Dann ist das Wormser Backfischfest vom 26. August bis zum 3. September geplant.