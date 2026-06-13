Alsheim. Ein betrunkener Autofahrer hat in der Nacht zum Samstag in der Wormser Straße einen Unfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der 23-jährige Rheinhesse fuhr in Richtung Mettenheim und touchierte auf Höhe der Hausnummer 30 ein am linken Fahrbahnrand geparktes Auto. Durch den Zusammenstoß wurde dieses gegen eine Mauer und gegen ein weiteres dahinter geparktes Auto gedrückt. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Der Wagen des Unfallverursachers und das zuerst getroffene Auto waren so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Sachschaden lag laut Polizei bei etwa 30.000 Euro. Der Fahrer war allein unterwegs und blieb unverletzt. Weitere Personen waren nicht beteiligt.

Bei dem Fahrer wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,04 Promille gemessen. Die Polizei nahm ihm eine Blutprobe ab und stellte seinen Führerschein sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Straßenverkehrsgefährdung. rhp