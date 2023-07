Gelungene Zeitreise ins Römische Reich: Rund 10.000 Besucher erfreuten sich am Wochenende in Alzey am Römerfest, der Hauptveranstaltung zur Feier des 1800. Stadtgeburtstags.

Etwa 300 Darsteller boten beim Römerfest unter anderem Gladiatorenschaukämpfe und führten Nachbauten römischer Schusswaffen vor. Die Gruppen zeigten auch verschiedene Handwerke und Szenen aus dem römischen Alltagsleben. Am Alzeyer Schloss, am Museum, am Rossmarkt und am Römerkastell waren Bereiche aufgebaut, die wechselndes Programm anboten.

Kreislaufprobleme durch Hitze

Besucher und Darsteller lobten die gelungene Organisation und hatten einzig mit den hochsommerlichen Temperaturen zu kämpfen. Bis auf kleine Einsätze wegen Kreislaufproblemen sei es aber zu keinen Zwischenfällen gekommen, so die Organisatoren.

Abgerundet wurde das Wochenende durch die „Römernacht“ mit Musikbeiträgen in der Innenstadt.