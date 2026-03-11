Der Krieg in Nahost besorgt gleich mehrere Weltreligionen – in Speyer neben Muslimen und Juden auch Vertreter der Bahai.

Die Bahai sind eine Weltreligion, deren etwa 300.000 iranische Mitglieder die größte nicht-islamische religiöse Minderheit Irans bilden. Weltweit gibt es rund sechs Millionen Bahai, für Deutschland ist von etwa 6000 die Rede. Eine kleine Gemeinde gibt es auch in Speyer, zu der der Islam- und Religionswissenschaftler Sasha Dehghani gehört. Er blickt mit Sorge auf die internationale Krise um den Iran – was nicht nur mit der aktuellen militärischen Entwicklung, sondern auch mit der Geschichte seiner Religion zu tun hat.

Anlässlich der Aufstände im Iran in den vergangenen Monaten haben die Speyerer Bahai demnach registrieren müssen, dass ihre Glaubensgenossen gerade jetzt verstärkter Drangsal ausgesetzt waren. „Wir schauen mit großen Sorgen und Befürchtungen nach Iran und sind in Gebeten und Gedanken nicht nur bei den Bahai, sondern bei allen Menschen, die in diesem Land zu Unrecht leiden“, sagt Dehghani.

Die Behai als Sündenböcke

Bereits Anfang Februar, also in der Vorkriegsphase, seien die Bahai in den öffentlichen Medien verunglimpft worden. Man habe junge Mitglieder der Gemeinde festgenommen und gezwungen, im Staatsfernsehen falsche Geständnisse abzulegen, die die Bahai-Gemeinde belasten sollten. „Dabei ist es aber leider nicht geblieben.“ Die Verfolgung sei ausgeweitet worden. Bahai würden unabhängigen Berichten zufolge von bewaffneten Beamten in Zivil festgenommen, ihnen werde rechtlicher Beistand verweigert, und sie würden ohne Anklage an unbekannten Orten festgehalten, berichtet Dehghani.

Immer wieder müssten die Bahai im Iran in Zeiten soziopolitischer Unruhen als Sündenböcke herhalten. Nicht selten werde ihnen dabei unterstellt, sie seien die Ursache für solche Unruhen und unterwanderten sogar als Spione Israels die nationalen Interessen Irans. „Das ist natürlich Unsinn“, meint Dehghani. Er sagt: „Die Bahai sind eine friedliche, gewaltfreie und unparteiische Religion. Und wie können Hunderttausende Menschen, die als Bahai im Iran ohnehin keine öffentlichen Ämter bekleiden dürfen, alle als Spione tätig sein?“

Was mehrere Speyerer Bahai besonders umtreibt, ist die Sorge um Familienmitglieder und zahlreiche persönliche Bekannte. Auch wenn sie bereits in der dritten Generation hier leben und längst deutsche Staatsbürger sind, sind die emotionalen Verbindungen in das Ursprungsland ihrer Religion doch stark geblieben. Ihr Glaube spiele dabei natürlich eine wesentliche Rolle, berichtet Dehghani.

„Weiterhin Brückenbauer zwischen den Kulturen sein“

Seit der Gründung vor etwa 180 Jahren wurden die Bahai durch die Regierung und den islamischen Klerus als Feinde angesehen und teilweise verfolgt, gefoltert und getötet. Ihre zentrale Stifterfigur wurde im 19. Jahrhundert von Iran nach Palästina, also in das heutige Israel, verbannt. Die Intensität dieser Verfolgungen – gelegentlich durch internationale Intervention gemildert – hat nichts daran geändert, dass viele Bahai dennoch im Land verblieben oder nach einer Ausbildung im Ausland bewusst wieder zurückkehrten.

„Die Bahai werden weiterhin versuchen, Brückenbauer zwischen Religionen und Kulturen zu sein“, betont Dehghani. Auch in Speyer wollen sie sich weiter in Bildungsaktivitäten und im interreligiösen Dialog engagieren. Die Familie Dehghani bietet unter anderem offene Klassen mit Kindern aus Speyer-Nord an.