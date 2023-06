Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Glücklicherweise hat Miriam Maier jede Menge Organisationstalent. Das braucht sie jeden Tag, im Beruf wie in der Familie. Und um beides unter einen Hut zu bringen. Die 32-Jährige ist dreifache Mutter und seit 1. Juni Pflegedirektorin im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus. Es bleibt sogar noch Zeit für Volleyball.

Maier nimmt das Leben gelassen. Mit Bedacht regelt sie, was zu regeln ist. Vorbild will sie sein in jeder Beziehung. Das Rüstzeug dafür habe ihr ihre Vorgängerin Schwester Brigitte Schneider