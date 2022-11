Für die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer blieb die Überraschung in der Zweiten Basketball-Bundesliga ProB Süd aus. Das Team unterlag ersatzgeschwächt den White Wings Hanau mit 69:100 (45:44).

Ohne die verletzten Niclas Geier und Samuel Schally, dafür mit den unter der Woche noch erkrankten David Aichele und Dejan Bruce, traten die Speyerer die Fahrt nach Hanau an. Der 18-jährige Dennis Diala schaffte den Sprung in die Startaufstellung. Er rechtfertigte dies im ersten Viertel mit einigen wichtigen Ballgewinnen. Auch der 17-jährige Ian Schmitt kam sehr früh ins Spiel, um DJ Woodmore zu entlasten. Trotz der Jugend war kein Bruch im Spiel zu erkennen. Mit einer sehr ausgeglichenen Teamleistung (sechs Spieler trugen sich in das Scoring ein) ging es mit einem 19:19 in die Viertelpause.

Im zweiten Viertel konnten die jungen Spieler Dejan Bruce, Ian Schmitt (erzielte seine ersten Saisonpunkte) und Julian Surblys für Entlastung sorgen. In dem sehr umkämpften Abschnitt mit insgesamt 14 Fouls erspielten sich die Spieler von Coach Carl Mbassa sogar eine Führung: In der 16. Minute traf Dejan Bruce mit einem Dreier zum 38:33. In der 18. Minute erhöhte Speyer nach einem technischen Foul gegen den Hanauer Bubba Furlong auf 43:36. Mit einer knappen 45:44-Führung für Speyer ging es in die Halbzeitpause.

Hanau dreht auf

Im dritten Spielabschnitt zogen die Hausherren das Tempo an. Quadre Lollis konnte beim 47:47 (22.) ein letztes Mal ausgleichen. Danach zog Hanau Punkt um Punkt davon – auf 73:60 zum Ende des Viertels. Bei den BIS Baskets stemmte sich neben Lollis (7 Punkte) vor allem Woodmore (5) gegen die drohende Niederlage. Bei den anderen Spielern merkte man nun, wie die Kräfte schwanden.

Mit einem 10:0-Lauf zu Beginn des letzten Viertels entschied das Team aus der Brüder-Grimm-Stadt das Spiel. Mbassa nutzte dann die Gelegenheit, jungen Spielern mehr Spielpraxis zu verschaffen. Bei dem am Ende deutlichen 100:69-Sieg der Hausherren gelang Sebastian Brach mit elf Punkten, zehn Rebounds und 13 Assists ein seltenes „Triple Double“.

Ausfälle sind ein Problem

Mbassa sah „in der ersten Hälfte ein Spiel auf Augenhöhe. In der zweiten Hälfte mussten wir den verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen Tribut zollen. Es fehlte die Energie, um das Spiel länger offen zu halten“.

So spielten sie