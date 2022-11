Die TSV Towers Speyer-Schifferstadt haben das rheinland-pfälzische Derby beim ASC Theresianum Mainz 56:63 (30:28) verloren. Gegenüber dem Auftritt in Freiburg zeigte sich das Team aber stark verbessert.

Die Towers leisteten sich deutlich weniger unnötige Ballverluste und boten defensiv eine gute Leistung. Bis ins letzte Viertel hinein war die Partie der Tabellennachbarn ausgeglichen. Zu Beginn der letzten zehn Minuten konnten die Gastgeberinnen etwas davonziehen. Speyer-Schifferstadt arbeitete sich wieder heran, neunzig Sekunden vor dem Ende betrug der Rückstand nur vier Punkte. Dann aber Szenen wie sie derzeit leider typisch sind bei den Towers: Ein unnötiges Foul, individuelle Fehler und leichtfertig vergebene eigene Korbchancen besiegelten die Niederlage.

„Wir machen uns aktuell das Leben selbst schwer. Mainz wäre heute schlagbar gewesen, aber wir schaffen es dann einfach nicht“, haderte TSV-Assistenztrainer Martin Steudtner zurecht mit der Vorstellung seines Teams. Zehnmal trafen die Towers nicht von der Freiwurflinie und einige einfache Korbleger gingen daneben. „Wenn wir die machen, dann sind wir nicht mit sieben Punkten hinten am Ende, sondern gewinnen mit sieben Punkten“, ärgerte sich der Coach. „Wir haben jetzt zwei Wochen Zeit, da werden wir im Training wieder gezielt an den Basics arbeiten, an den einfachen Dingen, die wir derzeit nicht gut hinbekommen“, kündigte er an.

Nach der fünften Niederlage im achten Spiel rutschte Speyer-Schifferstadt auf Rang acht der Tabelle ab. „Das ist der Grund, weshalb wir in der Tabelle nicht vorankommen. Nun müssen wir uns da nach unten orientieren. Zunächst müssen wir da wieder schnell wegkommen, bevor wir nach oben schauen können. Dafür müssen wir mal wieder gewinnen“, sagt der Übungsleiter. Das junge Team der Towers hat das Potenzial, eine gute Rolle in der Zweiten Bundesliga zu spielen, beim nächsten Spiel gegen die TS Jahn München Anfang Dezember muss dies abgerufen werden. In Mainz war Selena Philoxy (17) beste Werferin für ihr Team. Auch Annika Soltau (11) und Hannah Krull (11) punkteten zweistellig.

So spielten sie

TSV Towers Speyer-Schifferstadt: Philoxy (17), Soltau (11), Krull (11), Aruna (8), Jatsch (7), Mooshage (2), Caglar, Herzog, Früauff, Pennekamp, Mansour.