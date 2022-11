Die Ahorn Camp BIS Baskets Speyer warten in der Zweiten Bundesliga ProB Süd weiter auf den ersten Heimerfolg der Saison. Das Team von Headcoach Carl Mbassa unterlag Aufsteiger BG Hessing Leitershofen zu Hause deutlich mit 69:88 (32:50).

Schon zum Spielbeginn musste das Trainerteam der Ahorn Camp BIS Baskets seine Startformation umstellen. Hugo Cluysen ersetze den an der Schulter verletzen Samuel Schally. Nach einem ausgeglichenen Start (5:6, 3. Minute) zogen die Gäste Punkt für Punkt davon. Auch eine Auszeit Mbassas brachte keine Wende. Zum Ende des Viertels lagen die Hausherren bereits mit 14:29 zurück.

Und der gegnerische Korb blieb wie vernagelt. So bauten die Kangaroos aus Leitershofen ihre Führung weiter aus (16:36). Danach gestaltete sich das Spiel recht ausgeglichen. Neben zwei Dreiern von Dejan Bruce mussten sich die Ahorn Camp BIS Baskets die Punkte in dieser Phase vor allem an der Freiwurflinie verdienen. Mit einem 18-Punkte-Rückstand (32:50) ging es in die Halbzeitpause.

Geier verletzt sich

Nach der Pause kamen die Spieler um Kapitän DJ Woodmore mit deutlich mehr Energie aus der Kabine. Trotzdem stieg der Rückstand auf 22 Punkte an (37:59), ehe die Gastgeber mit einem 7:0-Lauf auf 44:59 verkürzten. Dieser Abstand hielt auch bis zum Ende des dritten Viertels (50:65). Die Speyerer gewannen diesen Spielabschnitt zwar mit 18:15, verloren jedoch Aufbauspieler Niclas Geier wegen einet Fußverletzung.

Im letzten Viertel warfen die Ahorn Camp BIS Baskets noch einmal alles in die Waagschale. In der 35. Minuten führte Quadre Lollis mit fünf erfolgreich erzielten Punkten die Hausherren bis auf 12 Punkte heran (62:74) und brachte damit die Zuschauer zurück ins Spiel. Doch es gelang nicht mehr, aus diesem Momentum zu profitieren. Die BG Hessing Leitershofen siegte am Ende verdient mit 69:88.

„Heute haben wir das Spiel im ersten Viertel verloren“, bilanzierte Mbassa. Danach habe Speyer eine deutlich bessere kämpferische Einstellung gezeigt. „Nach Samuel Schally hat sich mit Niclas Geier ein weiterer wichtiger Spieler verletzt. Ich hoffe, dass es kein längerfristiger Ausfall ist und wir weiter geschwächt in die nächsten Spielen gehen“, sagte Mbassa

So spielten sie

Ahorn Camp BIS Baskets: Lollis (23 Punkte/ 6 Rebounds), Cluysen (13/3), Aichele (12/7), Woodmore (8/5), Bruce (8/8), Gesmann (3/1), Diala (2/6), Geier (0/2), Surblys (0/0).