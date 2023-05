Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem zweiten Nachtkonzert der Internationalen Musiktage Dom zu Speyer knüpfte der in der Alte-Musik-Szene europaweit wohlreputierte Lautenist Andreas Martin an das vorangegangene, dem Dresdener Meister Silvius Weiss gewidmete, Recital an. Und präsentierte Werke seines prominenten „Adepten“ Johann Sebastian Bach. Der nämlich anlässlich eines Besuchs in Leipzig den wohl letzten großen Virtuosen einer allmählich verebbenden Instrumentalgattung kennen und bewundern gelernt hatte.

Diese Faszination inspirierten den Thomaskantor dann unter anderem zur Bearbeitung der Cello-Suite Nr. 5 für Laute – jetzt in g-Moll (BWV 995) – und der Komposition