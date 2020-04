Nach dem Auftakt am 19. April wird es sonntags weitere Live-Stream-Konzerte aus der Speyerer Stadthalle geben – und sie werden unterschiedlichen Musikrichtungen gewidmet sein. Das „Trio drei zwoo eins“ mit Michael Beutelspacher, Gitarre, Blockflöte und Gesang, Matthias TC Debus, Kontrabass, Blockflöte und Gesang, sowie Stefan „Hering“ Cerin, Standschlagzeug, Elektronik, Gesang und Moderation, gestaltet das Konzert ohne Publikum No. 2: Von Abba bis Zappa eingedenk Kurt Dehn, Thelonious Monk und Christian Anders zelebrieren die drei Mannen aus der Domstadt am Sonntag, 26. April, um 18 Uhr unter Einhaltung aller gegebenen Hygieneregeln und Wahrung des Mindestabstands ihren Pfalz Blues Schlager Jazz aus der Speyerer Stadthalle – inklusive frontaler Spontanmoderation und virtueller Publikumsbeteligung, eventuelle Beschimpfungen nicht ausgeschlossen! Der notwendige Link für das Streaming ist: https://youtu.be/WEJ8PttZVWw