Ein hartnäckiger Fahrraddieb hat am Montag versucht, einen zweiten Drahtesel zu stehlen, obwohl er bereits beim ersten Mal erwischt wurde. Laut Polizei fiel einem Zeugen um 20.45 Uhr am Postplatz ein 24-Jähriger auf, der sich an einem Fahrrad zu schaffen machte. Weil der Zeuge schnell reagierte, brach der Mann die Tat ab und wurde kurz darauf von einer Polizeistreife kontrolliert. Nur etwa 40 Minuten später wurde der Polizei abermals ein versuchter Fahrraddiebstahl in der Maximilianstraße gemeldet. Die Zeugen hielten den Täter fest, bis die Polizei kam. Es stellte sich heraus, dass es sich um denselben Mann handelte. Der 24-Jährige muss sich nun wegen zweifachen Fahrraddiebstahls verantworten. Unterdessen sucht die Polizei den Eigentümer eines schwarzen Nevada-Mountainbikes, der sich mit dem passenden Eigentumsnachweis melden soll.