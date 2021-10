Der zweite verkaufsoffene Sonntag in Speyer 2021 findet am 10. Oktober statt. 14 Tage zuvor hatte es den ersten gegeben; ein weiterer ist für 31. Oktober angekündigt. Anlass diesmal ist das gastronomische Angebot der Schaustellerbetriebe im Domgarten. Die teilnehmenden Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Laut Stadt sind keine Verkehrsbeschränkungen für den Individualverkehr vorgesehen. Nur wenn das Verkehrsaufkommen im Bereich des Domplatzes das vertretbare Maß überstiege, wäre eine Teilsperrung des Domplatzes erforderlich, die aber die Zufahrt zu den Gaststätten „Domnapf“ und „Domhof“ zuließe. „In der Zeit von 12 bis 18 Uhr wird der Busverkehr der Linien 564, 565 umgeleitet“, so die Stadt. Der Taxenstand in der Maximilianstraße könne in dieser Zeit nicht angefahren werden.

Der Domgarten-Bummel der Schausteller geht nach dem verkaufsoffenen Sonntag mit reduzierter Besatzung und veränderten Öffnungszeiten in die letzten drei Wochen. Erhalten bleiben dann laut Stadt fünf Anbieter, die jeweils von freitags bis sonntags von 12 bis mindestens 20 Uhr bedienen.